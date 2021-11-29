كـُنْ لاعِبــًا

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كُنْ في الحيــــاة كلاعبٍ لا كالحَكَمْ

كُن أنتَ مظلومًــا ولا تــكُ مَن ظلَمْ

خُطواتُ لاعبِنــــــــا لِأهـــْدافٍ سعَت

يَجـــري وَ را كــــُــرةٍ يُهَـــرول بالقــــَـدَمْ

حـــَــكــــَـــمٌ يراقبُ يُمْــنــــَــــةً أو يــُســـْـــرةً

لــِــيُسجـّــلَ الأخطــــا عليه بـــِلا نــــَـدَمْ

شتــــّــــانَ بين اللّاعبيـــــــــــنِ فـــــــَــــأوّلٌ

بــَـانٍ و ثــانٍ ما بنــــــَى البــاني هــــَــدَمْ

هــُــو هكــــذا الدُنيـــــــــــا لها وَجهان لو

أمْعنتَ: مُصطلِحٌ وآخَرُ مَن خصَمْ

و حيـــــــاتُنــــا لولا الفـــــُـروقُ تنغَّصَت

أرأيتَ فَجــــرًا شعَّ من غيـــــر الظُلَمْ؟

و اللّــهُ وهــْــو مُقــــــدِّر الأقــــــدار والــْـــــ

أرزاقِ كم أعطــىَ وكم هُو قــد حَرَمْ

لا تــســـــــألـــــنَّ الله عن أفعـــــــالـــــــِــــه

هــــُــو كم لـــهُ فـي ذا وذلكَ مِن حِكَمْ