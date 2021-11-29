د. عارف الشيخ
كـُنْ لاعِبــًا
كُنْ في الحيــــاة كلاعبٍ لا كالحَكَمْ
كُن أنتَ مظلومًــا ولا تــكُ مَن ظلَمْ
خُطواتُ لاعبِنــــــــا لِأهـــْدافٍ سعَت
يَجـــري وَ را كــــُــرةٍ يُهَـــرول بالقــــَـدَمْ
حـــَــكــــَـــمٌ يراقبُ يُمْــنــــَــــةً أو يــُســـْـــرةً
لــِــيُسجـّــلَ الأخطــــا عليه بـــِلا نــــَـدَمْ
شتــــّــــانَ بين اللّاعبيـــــــــــنِ فـــــــَــــأوّلٌ
بــَـانٍ و ثــانٍ ما بنــــــَى البــاني هــــَــدَمْ
هــُــو هكــــذا الدُنيـــــــــــا لها وَجهان لو
أمْعنتَ: مُصطلِحٌ وآخَرُ مَن خصَمْ
و حيـــــــاتُنــــا لولا الفـــــُـروقُ تنغَّصَت
أرأيتَ فَجــــرًا شعَّ من غيـــــر الظُلَمْ؟
و اللّــهُ وهــْــو مُقــــــدِّر الأقــــــدار والــْـــــ
أرزاقِ كم أعطــىَ وكم هُو قــد حَرَمْ
لا تــســـــــألـــــنَّ الله عن أفعـــــــالـــــــِــــه
هــــُــو كم لـــهُ فـي ذا وذلكَ مِن حِكَمْ