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إكسبو 2020 دبي اليوم

د. عارف الشيخ

كـُنْ لاعِبــًا

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كُنْ في الحيــــاة كلاعبٍ لا كالحَكَمْ

                         كُن أنتَ مظلومًــا ولا تــكُ مَن ظلَمْ

خُطواتُ لاعبِنــــــــا لِأهـــْدافٍ سعَت

                         يَجـــري وَ را كــــُــرةٍ يُهَـــرول بالقــــَـدَمْ

حـــَــكــــَـــمٌ يراقبُ يُمْــنــــَــــةً أو يــُســـْـــرةً

                         لــِــيُسجـّــلَ الأخطــــا عليه بـــِلا نــــَـدَمْ

شتــــّــــانَ بين اللّاعبيـــــــــــنِ فـــــــَــــأوّلٌ

                         بــَـانٍ و ثــانٍ ما بنــــــَى البــاني هــــَــدَمْ

هــُــو هكــــذا الدُنيـــــــــــا لها وَجهان لو

                         أمْعنتَ: مُصطلِحٌ وآخَرُ مَن خصَمْ

و حيـــــــاتُنــــا لولا الفـــــُـروقُ تنغَّصَت

                         أرأيتَ فَجــــرًا شعَّ من غيـــــر الظُلَمْ؟

و اللّــهُ وهــْــو مُقــــــدِّر الأقــــــدار والــْـــــ

                         أرزاقِ كم أعطــىَ وكم هُو قــد حَرَمْ

لا تــســـــــألـــــنَّ الله عن أفعـــــــالـــــــِــــه

                         هــــُــو كم لـــهُ فـي ذا وذلكَ مِن حِكَمْ

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