«الفجيرة الوطني» يختتم مسابقة الفنون

المصدر: الفجيرة- البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن اختتام النسخة الأولى من «مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني»، التي جرى إطلاقها في أكتوبر الماضي، وشهدت أكثر من 200 مشاركة من فنانين ناشئين ومعروفين من كافة أنحاء دولة الإمارات، وتمحورت الأعمال الفنية المشاركة حول إرث الدولة الممتد على 50 عاماً، لتعكس كيفية تصوّر الفنانين للأعوام الخمسين المقبلة في الدولة.

وفي هذا الإطار أعلن بنك الفجيرة الوطني عن الفائزين الثلاثة الأوائل، خلال فعالية أقيمت في مركز دبي المالي العالمي يوم 25 نوفمبر، والتي جاءت بعد جلسة تحكيم ضمت شخصيات معروفة في مجتمع الفن الإماراتي عملت على اختيار الفائزين. وقد احتلّ المركز الأول محمد حسين، وجاءت يوليا فريجينا في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب كل من ياسمين نعيم، والفنانة الإماراتية هند راشد.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «لطالما كان بنك الفجيرة الوطني رائداً في استكشاف فرص جديدة لدعم مختلف المجتمعات المتطورة داخل الدولة. ونحن سعداء بدعم القطاع الإبداعي الناشئ والمشهد الفني ككلّ، الذي يعتبر من المجالات التي سيركز عليها البنك في السنوات المقبلة، فكما يُعرف البنك بدعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، نودّ أيضاً أن نقدم للفنانين منصة للتعبير عن أنفسهم والازدهار ونيل التقدير من خلالها. إنّ مجال الفنّ غني ومتنوع، ونود أن نسهم في إلقاء الضوء على ثقافة الإمارات وتراثها الغني عالمياً».

وسيحظى الفائزون في «مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني» بفرصة عرض أعمالهم في نادي كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي، ويعتزم البنك مستقبلاً دعم فنانين محددين وتزويدهم بالإرشاد الفني وبفرص التعاون المحتمل، بهدف الترويج لهم.