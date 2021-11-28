شيرين تلتقي جمهورها في مهرجان أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق العروض الموسيقية المباشرة في مهرجان أم الإمارات، الفعالية الترفيهية الأبرز في العاصمة، بين 9 - 18 ديسمبر 2021 بمشاركة باقةٍ من ألمع الفنانين، من بينهم المغني الأسترالي ذا كيد لاروي والنجمة المصرية شيرين.

وتحيي الفنانة المصرية المتألقة شيرين حفلاً في 10 ديسمبر على المسرح الرئيسي في ملتقى الموسيقى، حيث تقدم للجمهور باقة من أجمل أغانيها، مثل «حبه جنة» و«نسّاي» و«كدابين». وتتميز شيرين بصوتٍ شجيٍ وفريد، وتُعتبر واحدة من أشهر المطربات العربيات، وتُعرف بلقب ملكة الإحساس بفضل أغانيها الرومانسية الشهيرة.

بينما يقدم ذا كيد لاروي، مغني الراب وكاتب الأغاني الأسترالي، لجمهور المهرجان مجموعة مميزة من أشهر أغانيه في 17 ديسمبر على المسرح الرئيسي في ملتقى الموسيقى، بما فيها ويذاوت يو، وستاي، وسو دان وغيرها، بالإضافة إلى مجموعةٍ من أغاني المغنية الكندية من أصول مغربية فوزية التي تفتتح الأمسية بصوتها الرائع.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع عروض موسيقية مشوّقة بمشاركة أبرز الفنانين المحليين، بمن فيهم فرقة ميامي الكويتية الأولى مبيعاً ومحمد السالم، مغني البوب الشهير بأغنيتي «نعم انته» و«بلى بلى»، في 9 ديسمبر.

ويحظى الجمهور بفرصة مميزة للقاء محمود التركي، مغني البوب العراقي الشهير الذي قدم أغنيات مثل «بـ 6 إلا» و«أشمك» و«رحت زعلان»، في حفل يوم 18 ديسمبر بمشاركة الفنان خالد فؤاد الذي اشتهر بأغنية «حبة حبة».