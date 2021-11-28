«عائلة عن بُعد» في نادي العويس السينمائي غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية غداً عرضاً للفيلم الإماراتي «عائلة عن بُعد»، وذلك ضمن نشاط نادي العويس السينمائي الشهري، في الساعة الثامنة مساءً بحضور طاقم الفيلم، حيث سيجري نقاش مفتوح بين المخرج والجمهور كما سيتم تكريم العاملين في الفيلم.

الفيلم من تأليف سعود الزرعوني وإخراج خالد علي ومن إنتاج مسرح دبي الوطني، وقام ببطولته، عبدالله صالح، وأشواق، وموزة المزروعي إلى جانب عدد من الممثلين: حمد الحمادي – عبدالله الغامدي – نور الصباح – محمود القطان – إلياس شديد – عبدالله أنور – انتصار محمد – علي كياني – عبدالعزيز أنور – والطفلة – جواهر محمد – محمود رمضان – عهود الجسمي – حسن محمد – فيصل حميد علي.

وتتناول قصة الفيلم بدايات الجائحة (كوفيد19)، عبر عائلة إماراتية مكونة من أب وأم وجدة وثلاثة أبناء اثنين منهم يعملان في خط الدفاع الأول، ويقدمان خدماتهما الإنسانية للمرضى بتفانٍ كبير على عكس الابن الثالث الذي يستهتر بالجائحة، والذي يعترف في النهاية بالدور الإيجابي الذي لعبه خط الدفاع الأول وأفراد المجتمع في الإمارات لحمايتهم من الآثار السلبية للجائحة.

ويعد هذا الفيلم العمل الأول الذي ينتجه مسرح دبي الوطني ويحمل مضموناً توعوياً وتثقيفياً، في قالب تشويقي وترفيهي، وقد تم تصويره في ظروف صعبة مع بداية انتشار الجائحة، في عجمان، والشارقة، وأم القيوين.