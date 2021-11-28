الشارقة للفنون تُعلن الفائزين بجوائز «منصة الشارقة للأفلام 4»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أول من أمس النسخة الرابعة من منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السينمائي السنوي الذي نظمته مؤسسة الشارقة للفنون في الفترة بين 19 و27 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل الختام الذي أقيم في بيت عبيد الشامسي التراثي في الشارقة، إعلان الأفلام الفائزة بجوائز المنصة في الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة، حيث حصد «حريق في الجبال» إخراج أجيتبال سينغ جائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما ذهبت جائزة أفضل روائي قصير لفيلم «أسطورة مانيلا» إخراج جانوس فيكتوريا، ومُنحت جائزة أفضل وثائقي طويل لـ «الرقص مع رصاصة» إخراج ضياء جودة، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لـ «قلب الشوف» إخراج عبد الصمد المنتصر.

وفي الفئة التجريبية، حصد «حرّاس الخلود» إخراج أرستوتيليس ماراغكوس جائزة أفضل فيلم تجريبي طويل، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تجريبي قصير لـ «ما بين الخلود وتلبّد الغيوم» إخراج نديم شوفي.

فيما حصل كل من: «عضّيت لساني» إخراج نينا خدّة، و«زاهوري» إخراج ماري أليساندريني، و«الساعات» إخراج أجم أرسلاناي ويغيت تانل كاتشار، على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان المؤلفة من: باني خوشنودي (فنانة وصانعة أفلام)، أكوسوا أدوما أووسو (صانعة أفلام)، طلال ديركي (صانع أفلام)، لمياء جريج (فنانة، صانعة أفلام)، بيتينا شتاينبروغ (مديرة، كونستفيرسن في هامبورغ)، خليل التنديري (فنان، صانع أفلام)، مايك غودريدغ (منتج سينمائي)، ريناتا سانتورو (رئيس قسم برمجة الأفلام، مهرجان جيورناته ديله أوتوري)، وهالة لطفي (صانعة أفلام).