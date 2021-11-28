خالد بن محمد بن زايد يزور «مهرجان الحصن»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «مهرجان الحصن» الذي تُنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل في منطقة الحصن، والتي تُعد رمزاً تراثياً للاحتفاء بتاريخ ونشأة الإمارة. كما زار المهرجان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

والتقى سموّهم خلال الزيارة أعضاء اللجنة المُنظمة للمهرجان واستعرضوا دور هذا الحدث الثقافي في الحفاظ على تراث دولة الإمارات وتعزيزه. كما زار سمو الشيوخ معرض «يوم في القصر» الذي يُتيح للزوار فرصة الاطلاع على الحياة اليومية التي شهدها القصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.