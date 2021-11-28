رقصات إسبانية على مسرح جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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نظم قسم الحياة الجامعية بجامعة الإمارات، بالتعاون مع النادي الإسباني- الإماراتي، عرضًا موسيقيًا للتعريف بالفن والثقافة الإسبانية، وذلك في إطار تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب. وقدمت فرقة الفلامنكو الإسبانية، على مسرح جامعة الإمارات رقصاتها الفنية التي أبهرت الحضور، وهي فنون ذات جذور في التاريخ العربي والإسلامي.

ويسهم النادي في تنظيم العديد من الفعاليات مثل الأنشطة الثقافية والموسيقية الهادفة إلى التعريف بالموسيقى الإسبانية من خلال تقديم بعض المقطوعات الموسيقية وفقرات من الرقص الأسباني الذي بات علامة مميزة في الساحة الفنية لما يتمتع به من أداء وتناغم وانسجام يشارك فيها طلاب من الجامعة تدربوا على معزوفات أسبانية وتقدم الفرق الإسبانية عروضاً فلكلورية. وأشار الدكتور عبد الواحد الصمدي، مشرف النادي الأسباني في جامعة الإمارات، إلى أن النادي الذي تأسس في 2019، يضم أكثر من 600 عضو من طلاب الجامعة ومن خارجها.