«دبي للسيدات» يواصل إثراء خبرات المرأة

المصدر: دبي- البيان

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يواصل نادي دبي للسيدات تفعيل دوره بتبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المرأة، وتقديم كل ما يلبي احتياجاتها ضمن أرقى المعايير، حيث ينظم جلسات متنوعة ترتقي بثقافتها ومستوى اطلاعها ضمن شتى المجالات، وفي السياق، نظم النادي مؤخراً فعالية تتعلق بصحة المرأة من الناحية الجمالية والنفسية حيث شهدت الفعالية حلقة نقاشية ضمت الدكتورة ميادة مجدي خبيرة في الأمراض الجلدية، والدكتورة مايا الهواري خبيرة في الذكاء العاطفي، وهديل العزاوي خبيرة التجميل بحضور رنا عبد الله الشرفا، الأمين العام لمجلس أعمال السيدات في عجمان، والرئيس التنفيذي لشركة «تنهات». وناقشت الجلسة التي نظمت بالتعاون مع مركز «أيغو فارمسيسيتيكال بالشرق الاوسط للعناية للبشرة»، وأدارتها الدكتورة جزلة فضة- أخصائية الصحة العامة وإدارة الرعاية الصحية، العوامل التي تتحكم في كون البشرة الحساسة ومحفزاتها، وكيف تؤثر على صحة المرأة، بالإضافة إلى بعض النصائح حول منتجات تساعد في التعامل مع البشرة الحساسة.