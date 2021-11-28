توصية بضرورة اعتماد «استراتيجية المسرح المدرسي»

المصدر: الشارقة - البيان

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توجت جهود ومبادرات الهيئة العربية للمسرح، بنجاح جديد تمثل بتضمن التوصية الثامنة من البيان الختامي للمؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، تأكيداً على ضرورة «تعميم استراتيجية تنمية المسرح المدرسي العربي بوصفها إطاراً مشتركاً لتطوير المسرح المدرسي في الدول العربية، ودعوة الدول العربية إلى التعاون مع الهيئة العربية للمسرح في تنفيذها مضامينها بحسب احتياجات كل دولة». ويمثل هذا إنجازاً عربياً استراتيجياً جديداً للهيئة العربية للمسرح. وقد استضاف المؤتمر الذي استضافته فلسطين من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري وتم تنظيمه عبر تقنية التواصل عن بعد بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، في اجتماع الوزراء، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله الذي ألقى كلمة وافية في المؤتمر حول الاستراتيجية وأهميتها.