لين برازي تبدأ تصوير عازفة الكمان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت الفنانة الشابة لين برازي إلى المسلسل الاجتماعي «عازفة الكمان»، إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار بسام جنيد، إدارة عاصم العوا، وإنتاج شركة «بروكس برودكشن» للإنتاج الفني.

وتجري عمليات التصوير في أبوظبي بحضور نخبة من ألمع الأسماء في الدراما السورية والإماراتية واللبنانية.

وأكدت برازي سعادتها بالتواجد في المسلسل، خاصة وأن العمل هو الأول لها في دولة الإمارات، ويضم نخبة من نجوم الفن العرب.

وقالت في تصريحات خاصة: «أنا سعيدة لانضمامي إلى أسرة مسلسل عازفة الكمان، إلى جانب أسماء لهم وزنهم، على رأسهم أمل عرفة وماهر صليبي ووائل شرف».

وأضافت: «أوجه الشكر للمخرج عاطف كيوان، فهو شخص راقٍ جداً على المستوى الإنساني، وعلى المستوى المهني هو مخرج محترف يعمل على أدوات الفنان ويهيئ له جميع الظروف المناسبة، لتأدية دوره على أكمل وجه».

وعن دورها، قالت: «بالنسبة لشخصيتي، فهي فتاة متمردة حساسة، تعمل كجاسوسة اجتماعية لأحد الأشخاص، وتتخذ من البار كعمل لها، تدور حولها أحداث جميلة ومشوقة للغاية، والدور ممتع بالنسبة لي، خاصة وأني أؤديه أمام الفنان ماهر صليبي والنجم الإماراتي حبيب غلوم». واختتمت: «أنا سعيدة جداً بالعمل، وأتمنى أن يحقق النجاح المرجو، لأن الشركة المنتجة قدمت كل وسائل الراحة للفنانين والفنيين، ليكون عملاً ناجحاً على كل المستويات».