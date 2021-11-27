مهرجان أبوظبي يقدم العرض الأوبرالي «التقاء نهرين» في بلجيكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي 2022، وتحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، قدم مهرجان أبوظبي 2022، أول من أمس، العرض الأوبرالي العالمي الأول «التقاء نهرين»، للمؤلفين الموسيقيين العالميين قتيبة النعيمي، وجوديث أدلر دي أوليفيرا.

ويأتي عرض «التقاء النهرين»، ضمن الإنتاجات المشتركة للمهرجان بالتعاون مع مهرجان الموسيقى المقدسة، وبدعم من مهرجان هينو الموسيقي، في المهرجان الدولي للموسيقى الروحية بقاعة «أرسونيك» في مدينة مونس البلجيكية، كما سيقدم المهرجان العرض الثاني في 6 مايو 2022، في الموسم الافتتاحي لقاعة نامور للحفلات (NAMUR CONCERT HALL) في مدينة نامور البلجيكية.

ورأت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، أنّ الإمارات تستهدف في كل مبادراتها الإقليمية والعالمية صناعة السلام وبناء جسور الحوار، ويتجلى التزام مهرجان أبوظبي هذه الرؤية في العديد من المبادرات العالمية التي تسهم في ترسيخ قيم السلام والتسامح والانفتاح على الآخر وتواصل الثقافات، مضيفة «نكرّم ضحايا الحرب ونحمل رسالة سلام وتسامح إلى العالم بعمل أوبرالي قائم على نص ملحمي يُؤدّى بست لغات، يخاطب الروح البشرية ويتغلب على الحواجز اللغوية بيننا».

وختمت بالقول: «طوال عقدين من الزمن، سعينا لمدّ جسور التواصل بين الحضارات، واليوم، يشاركنا هذا السعي المؤلفان الموسيقيان قتيبة النعيمي وجوديث أدلر دي أوليفيرا، بإيقاعات موسيقية تستلهم الجذور العريقة للتقاليد الموسيقية الشرقية والغربية معاً».