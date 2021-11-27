«الشارقة للكتاب» تستضيف عوض الدرمكي في جلسة «انعكاس شاعر»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت «هيئة الشارقة للكتاب» في المنطقة الشرقية، جلسة حوارية بعنوان «انعكاس شاعر»، استضافت خلالها الكاتب والشاعر الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي، في مركز خور كلباء لأشجار القرم، وحاوره فيها الشاعر عيضة بن مسعود.

وجاءت الجلسة بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وفاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية؛ إلى جانب عدد من مديري هيئات حكومية في مدينة كلباء. وتحدث الدرمكي عن مجموعة من مؤلفاته وقصائده ودواوينه الشعرية، وجملة من تجاربه الشخصيّة مع البرامج التي صورها داخل الدولة وخارجها، وانعكاساتها على المجتمع.

وقال الدرمكي: «علمتني خبرتي في الإدارة أن التطور مرحلة فكرية وليست عمريّة، وأن البيئة لها دور كبير في زرع بذور حب التطوّر والتنميّة عند الشخص، وهذا يملي على الإنسان أن يختار بيئة عمل معززة للمواهب محفزة على التقدّم».

وحول ارتباط الكاتب والشاعر عوض الدرمكي بالشعر، أوضح: «أحب الشعر ولا أحب أن يقال عني شاعر، لأن الشاعر في الأغلب يكتب تجربته الشخصيّة التي قد تنفع فئة محددة من الناس، ولا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى لإفادة مجتمعه بأمور أخرى يمكن تعميم نفعها على المجتمع بأكمله».