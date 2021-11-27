أليشيا كيز تطلق ألبومها الجديد من «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تحل المغنية العالمية المعروفة، أليشيا كيز، ضيفة ونجمة على سلسلة «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي، لتؤدي حفلاً غنائياً يعتبر الأول ضمن هذه السلسلة الغنائية لفنانة عالمية، وسيُقام في ساحة الوصل يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامناً مع يوم إطلاق ألبومها المزدوج «كيز».

تجمع المغنية، وكاتبة الأغاني، والموسيقية، والمنتجة، والناشطة الإنسانية، والأم، وسيدة الأعمال، أليشيا كيز، الجمهور العالمي للحدث الدولي بأمسية مميزة في ساحة الوصل، وستغني مجموعة من أفضل أغانيها، كما ستغني لأول مرة بعض الأغاني من ألبومها الجديد «كيز» من إكسبو 2020 دبي، في حفل سيتم نقله عبر بث حي ومباشر إلى جميع أنحاء العالم.

ويتماشى حفل «كيز» مع موضوع «الفرص» الفرعي لإكسبو 2020 دبي، الذي يسعى إلى إطلاق العنان لقدرات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، ويعِد بإيصال رسائل ملهمة تتسم بلمسة بشرية.

وقالت أليشيا كيز: «سيكون الأداء ضمن سلسلة (أمسيات خالدة) في إكسبو 2020 دبي تجربة مدهشة! أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذا الأداء الرائع عشية إصدار ألبومي الجديد (كيز) Keys مع العالم. الألبوم الجديد يدور حول التخلي عن أي شيء يعيقك، أو يعيدك للخلف، واختراق الأسقف غير المرئية للتقدم.. ولا يسعني الانتظار للمشاركة في هذه التجربة المبتكَرة والإبداعية».