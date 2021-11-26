«زايد للكتاب» تكشف القائمتين المؤهلتين للجائزة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المؤهلتين للجائزة في دورتها السادسة عشرة لعام 2021 - 2022، وذلك لفرعي التنمية وبناء الدولة، والفنون والدراسات النقدية،.

حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لفروع الجائزة. واستقبل فرع «التنمية وبناء الدولة» مشاركات بلغت 290 مشاركة في دورة هذا العام، بنمو بلغ 11 % مقارنة بعدد المشاركات في الفرع نفسه العام الماضي، والتي بلغت 262 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركات في فرع «الفنون والدراسات النقدية» 273 مشاركة هذا العام، بنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بعدد المشاركات التي سبق للفرع أن استقبلها في العام الماضي، والتي بلغت 199 مشاركة.

سبعة عناوين

ضمّت القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة 7 عناوين من 6 دول عربية، هي تونس ومصر وسوريا والعراق والمغرب والسعودية، فيما تضمنت القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية 11 عنوانًا من 7 دول وهي: مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والسعودية، والجزائر، والإمارات.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازات المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصًا جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية، كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.