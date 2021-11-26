تظاهرة شعرية في ورزازات وزاكورة بالمغرب

المصدر: (مراكش - البيان)

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اختارت دار الشعر بمراكش، ضمن برمجتها الشعرية للموسم الجديد، أن تنظم تظاهرة شعرية ونقدية اليوم وغداً في كل من ورزازات وزاكورة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للثقافة درعة تافيلالت.

ويحتضن فضاء قصبة تاوريرت التاريخي (يرجع بناؤها إلى القرن 17 الميلادي) بقاعة مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري بورزازات، المدينة التي تعتبر استوديو سينمائياً عالمياً ألهم كبار السينمائيين العالميين، ندوة وطنية، اليوم الساعة الثالثة والنصف عصراً.

تقارب نسق الصورة بين تقاطعات الشعري والسينمائي، بمشاركة النقاد حميد اتباتو وفاطمة الزهراء الوعرابي ونورالدين بوخصيبي.

فيما يحتضن المركز الثقافي بزاكورة غداً على الساعة السادسة والنصف مساء، فقرة «ضفاف شعرية»، في ديوان مصغر يكتبه الشعراء: فدوى الزياني، محمد النعمة بيروك ومصطفى الشيخ، وتحضر الفرقة الموسيقية «إيزوران» (الجذور)، أحد أشهر الفرق الفنية بالجنوب والتي استطاعت أن تدمج بين إيقاعات محلية وعالمية، لتقديم حفل فني يستلهم الموروث الفني اللامادي الذي تزخر به المنطقة.

هذه البرمجة الشعرية وهي تنتقل بين ورزازات وزاكورة، تستحضر استراتيجية دار الشعر بمراكش، ضمن حرصها الانفتاح المتواصل على باقي جهات جنوبنا المغربي. هذا الجنوب، الذي يزخر بموروثه الثقافي والفني المادي واللامادي، والذي ألهم العديد من عشاق أدب الرحلة والشعر وفنانين عالميين، كي يتركوا أثراً خالداً للإنسانية من خلال نصوصهم وأيضاً من خلال أنساق الصور، الفوتوغرافية والفيلمية، المشبعة بتفاصيل التاريخ.