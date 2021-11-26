أشعار محمد بن راشد تلهم عمر صفا منحوتة «الخيل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجز المصمم عمر صفا أول منحوتة للخيل بأسلوب الخط العربي، ويعبر عمله الفني المهيب عن شكر وتقدير لدولة الإمارات لريادتها في دعم النشاطات الفنية الإبداعية.

وأدت خبرة عمر في صناعة المنحوتات الصعبة بأقصى درجات الذوق الخطي، إلى إنشاء أول تمثال حصان بتصميم خطي في تعبير فني فريد من نوعه. يعتمد الفنان لهذا الإبداع بشكل كبير على خصائص وجمال الخط العربي، أحد أجمل دعائم الثقافة العربية. ويدمج الفنان هيبة الخيل العربية مع تعقيد وجمالية الخط في منحوتة بالحجم الطبيعي لم يسبق لها مثيل.

القصيدة المعروضة على الخيل مستعارة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم الوطني للإمارات. يأمل عمر أن يمثل فنه حقاً الرمز الدائم للفخر المشترك في ثقافة مشتركة. واختار الفنان الخيل رمزاً، لعِظم دوره في ثقافة الإمارات، ورمزيته إلى الفروسية والفخر والنبل.