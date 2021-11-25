ندوة «الفكر العربي» تناقش «تحديات التحوّل نحو المعرفة»

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت مؤسّسة الفكر العربي، ندوةً حول الكتَابَ الذي أصدرته حديثاً، باللّغتين العربية والإنجليزية «العرب وتحدّيات التحوّل نحو المعرفة والابتكار»، لمؤلّفيهما الدكتور معين حمزة، الأمين العامّ للمجلس الوطني للبحوث العلمية، والدكتور عمر البزري، مستشار مختصّ بدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المُستدامة. وفي حفل توقيع الكتابين والندوة المتخصصة، نوه وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، الدكتور عبّاس الحلبي، بشمولية موضوعات الكتاب، معتبراً أنّه مرجعٌ بحثيّ تحليليّ، يسلّط الضوء على بقعٍ مضيئة في العديد من الدول العربية، ونجد فيه دروساً ونتائج وتوجّهات، ينبغي الاستفادة منها. ولفت البروفسور هنري العَويط كلمة، إلى أهمّية الكتَابَين اللّذين يستكملان المبادرات التي دأبت مؤسّسة الفكر العربي على إطلاقها، في مضمار البحث العلميّ وأنشطة التكنولوجيا والابتكار. وذكر أنّ أوّل ما يسترعي الانتباهَ في الكتَابَين، هو طابَعُهما الشموليّ، الذي يتجلّى على الصعيد الجغرافيّ، فهما يغطّيانِ المِنطقةَ العربيةَ كلّها، كما على صعيد المحتوى.

ونوّهت الباحثة كوستانزا فارينا، بتضمين الكتابَين حيّزاً لوسائل الإعلام العلمية، ودورها «الأخلاقي» في تعزيز العِلم ونشر المعلومات الصحيحة.

وتحدّث منير تابت عن العلاقة الوثيقة بين المعرفة والتنمية. بعدها جرى حوارٌ ونقاش حول الكتَابَين مع المؤلِّفَين الدكتور معين حمزة، والدكتور عمر البزري.