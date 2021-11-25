مكتبة «اقرأ واستمتع».. جهود مثمرة في دعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي -البيان

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شكلت وتشكل برامج مكتبة «اقرأ واستمتع»، ركيزة دعم أساسي لفريق أصحاب الهمم الإماراتي الذي شارك أخيراً في المؤتمر العربي الدولي الرابع التابع للمركز العربي المتخصص بذوي الإعاقة تحت شعار «الإعلام العربي في حالة الطوارئ لأصحاب الهمم: نحو استراتيجية دامجة» الذي نظم أخيراً في القاهرة.

وقد أشارت فداء الكندي رئيسة الفريق، إلى هذا الدور النوعي للمكتبة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وقد استعرضت رئيسة الفريق الدورة التثقيفية الشهرية التي يقوم بها فريق دعم ذوي الهمم بمكتبة اقرأ واستمتع. وتم التعريف بالقناة التثقيفية التي أطلقها فريق دعم ذوي الهمم بالمكتبة اقرأ واستمتع، والتي تحوي جميع الإنجازات والدورات المفيدة لأهالي أصحاب الهمم في الإمارات وخارج الإمارات.

وقد بادر المركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة برئاسة الدكتور الإعلامي عبد الباسط عزب من مصر، ومديره التنفيذي الدكتور كيلاني بن حمودة من دولة تونس، وبالشراكة مع المركز الخليجي للمعلومات والوثائق برئاسة السفير الدكتور إبراهيم الشكري من دولة الكويت بمنح درع المناصرة والعمل الإنساني للشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، تقديراً لمبادراتها ودعمها لأصحاب الهمم في دولة الإمارات وخارجها، وأيضاً لدعمها المستمر للمكتبة ولفريق دعم أصحاب الهمم. كما تم منح درع العمل الإنساني والمناصرة لوداد بوشنين رئيسة ومؤسسة مكتبة اقرأ واستمتع، ومن خلالها أعضاء فريق دعم أصحاب الهمم.

دكتوراه فخرية

وعلاوة على ذلك بادرت الأكاديمية الكندية الدولية برئاسة الخبير الدولي الدكتور حسام زيدان، ومسؤولة قسم أصحاب الهمم بالأكاديمية الإعلامية الدكتورة عبير رشوان، بتكريم فداء ذياب على هذه الإنجازات لدعم أهالي أصحاب الهمم ومنحها الدكتوراه الفخرية للأكاديمية.