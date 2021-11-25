سيرة نصف قرن من الإنجاز والتفرّد الإماراتي جوهر 50 عملاً فنياً

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يرافقه معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «المعرض الذهبي لفناني الإمارات 50 * 50»، والذي يستمر لغاية 22 ديسمبر المقبل، ويشارك فيه 50 فناناً إماراتياً يبدعون في حقول الرسم والتشكيل والنحت والتصوير والتكوين وغيرها.

وحضر الافتتاح: عبد الحميد أحمد الأمين العام لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسِسة ومديرة متحف المرأة في دبي، وحشد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

ينظم المعرض مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجول معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في أرجاء المعرض، واطلع على أعمال الفنانين المشاركين وتجاذب معهم أطراف الحديث، وعبّر معاليه عن فخره واعتزازه بالحركة الفنية الإماراتية التي تطورت بشكل كبير في ظل الاتحاد.

وقد شارك في هذا المعرض 50 فناناً إماراتياً من مختلف الأجيال والمدارس الفنية، وهم: علي العبدان، محمد الاستاد، خلود الجابري، د. نجاة مكي، عبد الرحيم سالم، د. محمد يوسف، محمود الرمحي، منى الخاجة، فاطمة لوتاه، عبد القادر الريس، حسين الشريف، عبد الرحمن زينل، أحمد الأنصاري، محمد مندي، الشيخة اليازية آل نهيان، إبراهيم العوضي، سلامة المزروعي، سلمى المري، أمنه الفلاسي، فاطمة الحمادي، سعود الظاهري، خولة درويش، سالم الجنيبي، سمية الريس، د. كريمة الشوملي، عزة القبيسي، سوسن خميس، محمد القصاب، خليل عبد الواحد، بدر عباس، سالم جوهر، علي بن ثالث، جاسم العوضي، فايزة مبارك، أمين بن سنان، شيماء عبد الرحمن، أحمد الدوسري، موسى الحليان، وصال العلي، فيصل الريس، خالد الاستاد، شيخة السويدي، محمد المرزوقي، صالح الأستاذ، عليا لوتاه، كلثم بالسلاح، موزة الفلاسي، محمد أهلي، خالد الجلاف، جمال حبروش.

ندوة تشكيلية

وعلى هامش المعرض أقيمت ندوة تشكيلية ناقشت «الفن التشكيلي الإماراتي في نصف قرن»، شارك فيها كل من سلمى المري وعلي العبدان ومحمد الاستاد وأدارها إحسان الخطيب.

وفي نهاية المحاضرة، قدم عبد الحميد أحمد شهادات تقدير للمشاركين في الندوة، وشكرهم على المعلومات القيّمة التي أغنت الفعالية، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم.