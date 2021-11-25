محمد السادس يكرّم 3 مبدعين إماراتيين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كرم الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، ثلاث شخصيات إماراتية، تعمل في المجال الثقافي والفني، وذلك بمناسبة إنتاجهم أغنية «ملك القلوب» التي تم إهداؤها للملك المغربي في ذكرى ميلاده الثامنة والخمسين.

وسلّم عبد الإله أوداداس، وزير مفوض نائب السفير المغربي لدى دولة الإمارات، الرسائل الملكية الموقعة باسم العاهل المغربي، إلى كل من الشاعر خليل عيلبوني، والفنان سيل المطر، والشاعر والإعلامي خالد الظنحاني، وذلك في مقر السفارة المغربية بأبوظبي، بحضور الوزير المفوض في السفارة المغربية، الكبير الزهوني.

وجاء في نص الرسالة إلى كل من الشخصيات الثلاث: تلقينا بتقدير كبير أغنية «ملك القلوب» التي أنجزتموها، والتي أبيتم إلا أن ترفعوها إلى جلالتنا، بمناسبة ذكرى ميلادنا الثامنة والخمسين.

وإننا لنشكركم جزيل الشكر على هذا الإهداء الفني الجميل الذي كان له أطيب الوقع في نفسنا، لما يحمله من مشاعر صادقة؛ مفعمة بالمحبة والتقدير لشخص جلالتنا وللشعب المغربي. مع أزكى تحياتنا، وخالص متمنّياتنا لكم بموصول التوفيق والعطاء في أعمالكم».

وتتناول أغنية «ملك القلوب» ترسيخ العلاقات الأخوية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث كتب كلماتها الشاعر الإماراتي خليل عيلبوني، ولحنها وغنّاها الفنان الإماراتي سيل المطر، وبإشراف الشاعر والإعلامي الإماراتي خالد الظنحاني.