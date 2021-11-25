«كلمات ذات أجراس» تسبر أغوار الواقع

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر حديثاً عن دار دلمون الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع كتاب للأديب أحمد راتب الخشن،حمل عنوان «كلمات ذات أجراس»، وهو عبارة عن مجموعة من الأقوال التي اقتنصها الكاتب من خلاصة تجاربه الحياتية والمهنية التي امتدت لقرابة أربعة عقود من الزمن شغل فيها مراكز تحريرية وإدارية في العديد من الصحف والمجلات في دولة الإمارات.

وتباينت تلك المقولات ما بين الحكمة، والفلسفة، والدعابة، والأدب، وشكلت بمجموعها باقة تستحق أن تقرع لها الأجراس.

قصص

كما صدر للكاتب نفسه، إصدار جديد آخر، عن الدار ذاتها، بعنوان «النجوم لا تقول وداعاً»، ويمثل مجموعة قصص اجتماعية تتألف من 18 قصة قصيرة، عمد فيها الكاتب إلى تقديم حكاية للمتلقي، مؤمناً أن الحكاية هي الوسيلة التي تشد المتلقي إلى النص، وتجعله يتابعه، ويحرص عليه، وفق ما ذكره الناقد الكبير الدكتور سمر روحي الفيصل في مقدمته، التي قدم بها لهذا الكتاب. وتميزت تلك القصص بأن أبطالها من مختلف المراحل العمرية بدءاً من مراحل الطفولة الأولى، وبدايات الشباب، مع تركيز جلي على مرحلة التقاعد والشيخوخة.

وطرحت القصص مواضيع في براءة الطفولة، ومشاعر الحب في بدايات الشباب، ومواضيع في الخيانة والغيرة التي لا تموت حتى بعد وفاة من نحب، وغيرها من المشاعر الإنسانية، والقصص الطريفة، وذلك بأسلوب راقٍ ولقطات لمواقف واقعية ذكية تحترم القارئ.