دبي تستضيف أول معرض للفنان العالمي جون ون في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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يشارك الفنان الأمريكي جون ون في معرض «أرت تايم» (ArtTime) في السركال أفنيو بدبي الفترة المقبلة، وهي المرة الأولى التي يظهر بها في الشرق الأوسط.

ويوفر المعرض مجموعة مختارة من أعمال جون ون، التي لم يسبق لها مثيل والمستوحاة من روح دبي الطموحة. إضافة إلى الأعمال الفنية التي قام بها في باريس مؤخراً.

ويتيح المعرض فرصة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي لمحبي الفن التجريدي الحضري- من المبدعين الشباب الملهمين إلى الهواة الذين يتطلعون إلى شراء أو إضافة قطع فنية جديدة إلى مجموعاتهم الخاصة.