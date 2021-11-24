قصر الوطن.. الوجهة الأبرز للاستمتاع بالأجواء الشتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يعتبر قصر الوطن من المعالم المثالية التي تتيح لزوارها تجربة معرفية غنية، سواء كان ذلك للتعرف على ما تزخر به أروقة القصر في الداخل، أو للاستمتاع بروعة وبهاء الحدائق الخارجية المحيطة.

أشكال هندسية بديعة

ويمكن لزوار قصر الوطن هذه الأيام الاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة في الحدائق الخارجية، وشرب كوب من القهوة وتأمل ملامح الفخامة والجمال للواجهة الخارجية للقصر التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة.

كما سيشاهد الزوار منظر انعكاس الشمس وتلألئها على العملين الفنيين الفضيين «طاقة الكلام» لتبرز مجموعة من الكلمات المعبّرة للمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ولمشهد الغروب سحر خاص في أفق البحر اللامتناهي أو على انعكاس شمس الغروب على الواجهة الخارجية وعلى أفق مدينة أبوظبي الساحر.

بهاء وروعة

ومع حلول الليل، تنطلق الأضواء الخاصة بعرض الصوت والضوء لتبرز بهاء وروعة الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للقصر، في رحلة مرئية من ثلاثة فصول تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

وفي داخل جدران وأروقة القصر، يضم قسم الهدايا الرئاسية مجموعة من الهدايا الدبلوماسية بمختلف الأشكال والأحجام والتي تجسد معلومات قيمة حول ثقافات الدول والشعوب التي تمثلها. كما تتيح التصاميم المعمارية الفريدة للزوار الفرصة لاستكشاف الإرث الثقافي والفني الفريد للمنطقة بما تزخر به من زخارف وأشكال هندسية بديعة تعكس روعة فنون العمارة العربية والإسلامية.