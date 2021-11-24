متحف اللوفر أبوظبي يعزز مجموعته الرقمية ليروي قصص لقاء الثقافات بمحتوى ثري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أضاف متحف اللوفر أبوظبي أعمالاً جديدة إلى مجموعته الفنّية التي يتيحها للجمهور عبر موقعه الإلكتروني، وذلك ليوفر لهم إمكانية الإطلاع رقمياً على هذه الأعمال الفنّية العالمية من راحة منازلهم.

ففي العام الماضي أطلق المتحف المرحلة الأولى من هذه المبادرة عبر نشر مجموعة مختارة من 118 عملاً فنياً. أما الآن، فقد أصبح بإمكان الجمهور الاطلاع على أكثر من 600 عمل فني من ثقافات وحضارات مختلفة، في تجسيد لإبداع البشرية على مدار قرون عديدة.

لقاء الحضارات

ونظراً إلى أن اللوفر أبوظبي يخاطب جمهوره بلغات عدّة، فإنه يوفر مجموعته الرقمية بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والفرنسية. ويمكن للمشاهدين التعمق في قصص لقاء الحضارات التي يرويها المتحف من خلال تفاصيل الأعمال الفنّية وأوصافها وتاريخها والصور الدقيقة لكل عمل.

إذ سيتمكن الزوار الذين يرغبون في التحضير لزيارتهم للمتحف وعشاق الفن والطلبة والخبراء، من الاطلاع على صور عالية الدقة، بما في ذلك التفاصيل التي يصعب رؤيتها أحياناً في قاعات العرض، بالإضافة إلى صور لأعمال غير معروضة حالياً.

12 فصلاً

وتتوزع الأعمال الفنّية على 12 فصلاً، يعرض كل منها حقبة رئيسية من تاريخ البشرية، منذ ولادة القرى الأولى وحتى الديانات العالمية، ومنذ نشأة الحضارة الصناعية وحتى عالم العولمة. فالجماهير مدعوة لاكتشاف المراحل العظيمة التي شهدها التاريخ الإنساني متجسدة في التراث الثقافي والأسلوبي والمادي من مختلف القارات.

فمتحف اللوفر أبوظبي يسعى إلى تسليط الضوء على تداخل تراث الحضارات، ليتمكّن الزوار من تأمّل العصور التي رسمت معالم عالمنا الحاضر.

يُذكر أن هذه المبادرة هي جزء من مشروع توثيق المقتنيات الذي يهدف إلى تعزيز أهمية مجموعة المتحف الفنّية وإتاحتها لأوسع قاعدة جماهيرية ممكنة.