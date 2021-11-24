مركز جميل للفنون يعلن عودة «إلى الأرض» ببرنامج حافل ومميز

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن عودة الحدث السنوي «إلى الأرض» للاحتفال بكل ما هو أخضر خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 26 و27 نوفمبر 2021 مع برنامج حافل ومميز لكل الأعمار. يأتي هذا الحدث بالتعاون مع «دبي القابضة»، ضمن المؤسسات المجتمعية الشريكة، و«بيئة» ومياه «هوا» كشركاء الاستدامة.

ورش عمل

يتضمن هذا الحدث المجاني والمتاح للجميع، ورش عمل وأكشاكاً خاصة بالعروض التوضيحية الموجهة للأطفال واليافعين والكبار مثل زراعة البذور والتسميد وتنسيق أكاليل الزهور وإعادة التدوير وطرق العيش بشكل مستدام.

كما يتضمن الحدث، الذي سيقام في مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون السوق الأخضر، الذي يضم مجموعة متنوعة من النباتات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الهدايا والمستلزمات والمنتجات التي تراعي البيئة والاستدامة، مقدمة من شركات محلية. بالإضافة إلى مجموعة بضائع متنوعة تم تصميمها خصيصاً للحدث، والتي سيتم عرضها في متجر فن جميل.

تعود سلسلة المحادثات مع متخصصين إقليميين، وبالتعاون مع سوما ماتر، يقدمون خبراتهم حول علاقة الغذاء والسياسة وكيفية إحداث التغيير، بينما تقدم Grow and Tell Zone عروضاً عملية حول موضوعات مثل البستنة والتسميد وتربية النحل.

تعد هذه الفعالية فرصة الاستمتاع بإطلالات جذابة في خور دبي في الهواء الطلق مع الوجبات الخفيفة والمرطبات مثل مطعم تيبل وذا آيس كريم شوب كريم وفيغانا وسلاد جار وأيس كريم شوب وغيرها التي تتواجد في مناطق التنزه المخصصة في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، أول حديقة فنية في الإمارات العربية المتحدة صممت بالتعاون مع دبي القابضة.