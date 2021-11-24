احتفال بصدور «الوطنية والمواطنة.. الإمارات نموذجاً»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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احتفت مكتبة زايد المركزية في منطقة العين بصدور كتاب «الوطنية والمواطنة الإمارات نموذجاً» للصحافي والكاتب حسن بحمد، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والذي وقعه المؤلف في قاعة المكتبة بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشخصيات والضباط من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

مشاعل ومحطات

وقال الصحافي والكاتب حسن بحمد: «يحمل الكتاب حزمة من المشاعل والمحطات المهمّة عن دولة الإمارات، ويتحدث عن قصة المواطن السعيد والوطن الزاهي في الوجدان وفي الوعي الإنساني والأمن والأمان، والطمأنينة والسلامة والقانون والنظام والمساواة والعدالة الاجتماعية». وأضاف: «يتحدث كتاب الوطنية والمواطنة الإمارات نموذجاً عن العلاقة والتكامل بين المواطن والوطن، ويبرز وجه دولة الإمارات ومفاهيمها الراسخة وبرامجها وسياساتها وقراراتها التي تتمحور حول مقوّمات العيش الكريم للمواطنين والجاليات المقيمة على أرض الإمارات».

250

ويتحدث الكتاب الذي يقع في 250 صفحة وهو من تقديم الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن الإنسان الإماراتي ورفاهيته والارتقاء بجودة حياته ورؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة الخمسين الماضية بمستقبل أكثر تميزاً ونماءً. مؤكداً في الوقت ذاته وتزامناً مع استعداد الدولة للاحتفاء بالخمسين على أن جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء يستذكرون إنجازات الاتحاد بكل فخر، لأنها بلا شك إنجازات استثنائية لم يتم تحقيقها بيسر، إذ حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على قهر التحديات والصعاب لتحقيق كل ما يمكن أن يرفع اسم الوطن عالياً، ولينعم أبناء شعبه بالأمن والأمان وبالسعادة والرفاهية.