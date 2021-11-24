50 فعالية على مدار 20 يوماً تثري احتفالات عجمان باليوم الوطني

المصدر: عجمان ـ وام

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أقرت اللجنة العليا لإمارة عجمان للاحتفالات باليوم الوطني الخمسين برنامج الأنشطة والفعاليات على مستوى إمارة عجمان وفي عدة مواقع احتفالاً باليوبيل الذهبي للإمارات وتشمل أكثر من 50 فعالية وتستمر لأكثر من 20 يوماً. وقال الشيخ ماجد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين بالإمارة إن الفعاليات جاءت متماشية مع المحاور المعتمدة هذا العام من قبل اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني وأن مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان تشارك بسلسلة فعاليات منوعة تخليداً لذكرى الاتحاد وتعبيراً عن حب الوطن والولاء للقيادة. وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني الخمسين يمثل تعبيراً صادقاً عن الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة.. وتأكيداً على مسؤوليتنا المجتمعية في ترسيخ قيم ومعاني الولاء والانتماء بين أبناء الوطن من خلال تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة والتي تؤكد على هذه القيم الإماراتية.

ودعا رئيس اللجنة العليا الجميع إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني التي حرصنا من خلالها على التنوع في الفقرات التي تستهوي مختلف أفراد العائلة وتركز على إنجازات الوطن على مدى خمسين عاماً لغرس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في نفوس الجميع فيما تشكل فرصة للتعبير عن حبهم وتقديرهم لدولة الإمارات وللاستمتاع بالأجواء المميزة التي تتمتع بها عجمان فضلاً عن احتضانها مجموعة من المرافق الترفيهية.

وتشارك جميع الدوائر الحكومية في الاحتفال من خلال برامج ومبادرات وتنظيم فعاليات وأنشطة انطلقت من يوم أمس بزيارة إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان لمشاركة المرضى الفرحة بهذا اليوم الوطني. وتضم الأنشطة تنظيم مسيرة وطنية حاشدة على كورنيش عجمان بمشاركة دوريات شرطة عجمان. ويشتمل برنامج الاحتفال على إعداد وتصوير فيديو مع الجمهور بمناسبة اليوم الوطني الخمسين ونشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وإقامة معرض بعنوان «قصة وطن» ويضم 50 صورة لأبرز إنجازات الدولة على مدار خمسين عاماً وذلك بالتنسيق مع مركز الأرشيف الوطني وكتابة عبارات بالخط العربي في حب مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحت شعار «في حب الإمارات» ومعزوفات موسيقية وطنية بعنوان «لحن الوطن» ورسم جدارية تفاعلية يتم من خلالها تركيب قطع لتشكيل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تسمى جدارية «مؤسس الاتحاد». إضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى الثرية.