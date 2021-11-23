«زايد المركزية» و«أكاديمية سيف بن زايد» تنظمان حفلاً باليوم الوطني الـ 50

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت مكتبة زايد المركزية التابعة لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، وذلك في مسرح المكتبة بمنطقة العين، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الضباط والمسؤولين في الأكاديمية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدائرة، إضافة إلى نخبة من الضيوف، والإعلاميين، وطلبة المدارس، والمتطوعين والمتطوعات من فريق «عونك يا وطن التطوعي». وتم التأكيد على الحرص التام على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

عرض وندوة

وتضمن الحفل عرضاً للفرقة الموسيقية العسكرية، وعقب ذلك ندوة بعنوان «الهوية الوطنية الإماراتية والولاء الوطني»، التي قدمها المستشار الدكتور حميد البلوشي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكد العقيد أحمد الغفلي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، إدارة التأهيل الشرطي، أهمية مفهوم الولاء الوطني، وقيم المواطنة. كما تفاعل الضيوف والجمهور بالقصائد الوطنية والشلات الحربية التي ألقاها الشعراء المشاركون، وهم خلفان الكعبي، وسعيد المنصوري، ومحمد عامر الكربي. واختتم الحفل بتبادل الدروع، وتكريم المشاركين.

فخر

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري: «نفخر اليوم بشتى الإنجازات التي تحققت بفضل قيام اتحاد الدولة وعلى مدى 50 عاماً، والتي تتمثل في كونها اليوم دولة استثنائية ذات مكانة رفيعة وسمعة راقية، وذلك على المستوى العالمي، كما أن القيادة الرشيدة حريصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دعم أبناء الوطن لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل زاهر يحيون فيه الحياة الكريمة التي تليق بهم».

وأضاف: «نعم، ستمضي دولة الإمارات بتوجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة بخطى واثقة نحو الخمسين عاماً المقبلة عبر تعزيز مسيرتها التنموية بمشاريع رائدة وإنجازات تاريخية». مؤكداً أن من أبرز إنجازات الاتحاد التفاف الشعب حول قيادته الرشيدة بأسمى معاني الولاء والانتماء.