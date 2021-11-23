أوبريت ملحمة وطن ومسيرة للسيارات الكلاسيكية في إمارة الشارقة احتفاءً باليوم الوطني الـ 50

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تنظم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، عدداً من الفعاليات الفنية والعروض المبهرة للجمهور، في كل من كلباء والبطائح ووادي الحلو، خلال 26 و28 و29 الشهر الجاري، تتضمن مسيرة السيارات الكلاسيكية النادرة، وعروض الصقور، إضافةً إلى الفنون الشعبية والتراثية، وغيرها من الفعاليات، التي تبرز الفرحة الشعبية بهذه المناسبة الوطنية، ويطلع من خلالها الزوار على كنوز الثقافة الشعبية، التي تتميز بها مدن ومناطق إمارة الشارقة.

أغانٍ وطنية

وتتزين سماء مدينة كلباء في 26 الجاري بالألعاب النارية، وتحشد الجمهور من الكبار والصغار، يرافقها مجموعة من الأغاني الوطنية، حيث تبدأ فعاليات الاحتفالات في الساعة الرابعة مساءً، وسيكون الجمهور على موعد مع أوبريت ملحمة وطن، كما تنطلق مسيرة السيارات الكلاسيكية، التي تجوب المدينة برفقة الدراجات النارية، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية، والحفل الغنائي الذي يحييه الفنان فيصل الجاسم.

فنون تراثية

وتشهد منطقة البطائح في يوم 28 الشهر الجاري، عروض الفنون التراثية الإماراتية، وتقدمها جمعية المطاف، إضافةً إلى مسيرة الخمسين، حيث سيكون الزوار على موعد مع أجنحة المعروضات الشعبية، التي تعود بهم إلى أعماق التاريخ الإماراتي.

تفتتح منطقة وادي الحلو فعالياتها في 29 الشهر الحالي، حيث تقدم فرقة دبا الحربية عروضها التراثية ورقصاتها الشعبية، كما يتعرف الزوار إلى الصقور التي يستخدمها الإماراتيون في رحلات الصيد، إضافةً إلى إقامة ورش فنية، ومعرض للكتب الخاصة بالصقور، والتي تبرز أهمية هذا الطائر في الإرث الوطني.

أنشطة ترفيهية

وتحرص لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، على إقامة احتفالات هذا العام في كافة مدن إمارة الشارقة، وفي أبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية، حيث يتوزع برنامج الفعاليات على خورفكان، والمدام، ودبا الحصن، والحمرية، وكلباء، والذيد، ومناطق الإمارة الأخرى، وتتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والاحتفالات الفنية، والعروض التي تجذب العائلات، وتضفي على أوقاتها أجواء المرح والبهجة.