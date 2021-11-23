حلقة تسجيلية لـ«شاعر المليون» تستعرض مقابلات الشعراء في عُمان اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تبث مساء اليوم (الثلاثاء)، الحلقة التسجيلية الرابعة لجولة مقابلات لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تستعرض مقابلات الشعراء في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط»، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وأكدت لجنة تحكيم البرنامج، خلال جولة مقابلات مسقط، أن جولة سلطنة عُمان جاءت بعد استقبال البرنامج لعدد كبير من المشاركات، وأن مستوى شعر شعراء عُمان في المواسم الماضية تطور موسماً بعد موسم، وشكلوا على مر المواسم التسعة الماضية من شاعر المليون حضوراً قوياً ومميزاً، وقد صدر البرنامج أسماء جميلة ونجوماً إلى سماء الشعر من سلطنة عمان، وما زالوا متواجدين في الساحة الشعرية.

ويشهد الموسم العاشر لأول مرة منذ انطلاقة البرنامج تنظيم جولة مقابلات للشعراء في سلطنة عُمان، نظراً للإقبال اللافت من قبل الشعراء العُمانيين، الأمر الذي دعا اللجنة إلى أن تجعل سلطنة عُمان ضمن قائمة جولات مقابلات الشعراء.