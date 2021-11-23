موسم فنون الطهو في أبوظبي يستضيف مهرجان «ميامي فايبس»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستضيف موسم فنون الطهو في أبوظبي، للمرة الأولى، مهرجان مأكولات الشارع العالمي «ميامي فايبس»، الذي يوفر تجارب ومفاهيم تنبض بالابتكار والبهجة، بمشاركة 25 من أبرز رواد مشاريع المأكولات والمشروبات في الإمارات.

ويشكل المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، في جميع أنحاء العاصمة، إضافة نوعية، تثري جدول فعاليات موسم فنون الطهو في أبوظبي، الذي يسلط الضوء على معايير التميز والجودة في قطاع خدمات الضيافة والمطاعم في الإمارة، تعزيزاً لمكانتها كوجهة عالمية للاستمتاع بأفضل تجارب الطهو.

تجارب مميزة

ويمنح المهرجان زواره فرصةً استثنائية لتذوق أشهى الأطباق في الهواء الطلق، واستكشاف تجارب مميّزة، وسط الأجواء والتصاميم الإبداعية لمهرجان «ميامي فايبس»، الذي يدعم أيضاً فعاليات «آل فريسكو»، على ممشى السعديات في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

وفي إطار موسم فنون الطهو في أبوظبي 2021، تعود تجارب «طاولة الشيف» الحصرية، مع قوائم مبتكرة من أطباق متنوعة، في 20 من أفضل مطاعم العاصمة.