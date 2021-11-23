"حد الطار" السعودي ينافس على أوسكار أفضل فيلم دولي

المصدر: رويترز

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قالت هيئة الأفلام السعودية أمس الاثنين إنها رشحت الفيلم الروائي (حد الطار) لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

الفيلم تأليف مفرج المجفل وبطولة فيصل الدوخي وأضوى فهد وراوية أحمد وعجيبة الدوسري ومهند الصالح وشبيب الخليفة.

وجاء في بيان أن لجنة متخصصة برئاسة عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام وعضوية المخرجة هيفاء المنصور والناقدة هناء العمير والمنتج محمد التركي والمخرج أحمد الملا، قد اختارت الفيلم.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم بمسابقة (آفاق السينما للعربية) كما عُرض في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ومهرجان الأفلام السعودية.

وقال مخرج الفيلم عبد العزيز الشلاحي: "سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل".

وكانت السعودية رشحت في العام الماضي للجائزة فيلم (سيدة البحر) من إخراج شهد أمين، وقبله فيلم (المرشحة المثالية) من إخراج هيفاء المنصور.

ومن المنتظر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في ديسمبر القائمة الأولية للأفلام المنافسة بهذه الفئة قبل أن تعلن في فبراير شباط 2020 القائمة القصيرة.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الرابعة والتسعين لجوائز الأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.