حفل موسيقي سينمائي في السركال 26 الجاري

المصدر: (دبي ــالبيان )

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تحتضن وجهة السركال أفينيو، حفلاً موسيقياً سينمائياً لفيلم الرسوم المتحركة «مغامرات الأمير أحمد»، الذي أخرجته لوتا راينيغر عام 1926، تنظمه سينما عقيل؛ السينما المستقلة الوحيدة في دبي بالشراكة مع الوجهة، وذلك في الـ 26 من الشهر الجاري.

ويعد فيلم «مغامرات الأمير أحمد» أول فيلم رسوم متحركة أنتج في تاريخ السينما العالمية وترك بصمةً واضحة على عالم الابتكار والموسيقى والإبداع منذ عرضه لأول مرة في عام 1926. وسيُحيي الحفل الموسيقي السينمائي الذي يقام بالتعاون مع «ارتجال»، أقدم مهرجان موسيقي في بيروت، أربعة موسيقيين لبنانيين وفنانين إلكترونيين هم: أنطوني صهيون الذي أسس الفرقة التجريبية اللبنانية «كينماتيك»، في عام 2015، وجاد عطوي وهو ملحن وعازف موسيقى إلكترونية وكهربائية صوتية، وباسكال سيميردجيان وهو قارع طبول وملحن وأحد مؤسسي فرقة البطاقات البريدية اللبنانية الثلاثية والموسيقار والمنتج اللبناني ومهندس الصوت فادي طبال.