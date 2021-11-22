«بيت الحكمة» يحصد 3 جوائز عالمية

المصدر: الشارقة - البيان

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حصدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ثلاث جوائز «آيدنتيتي ديزاين 2021» عن «بيت الحكمة» في الشارقة، لتميزه في مجال التصميم الخارجي والداخلي، وتعد «آيدنتيتي ديزاين» من أهم الجوائز التي تمنح في الدولة والمنطقة لتكريم المشاريع ذات التصميم العصري والمبتكر في الهندسة المعمارية.

ونال «بيت الحكمة» جائزة «ديزاين» (Design Awards) 2021 - عن فئة «التصميم الداخلي - المساحات العامة»، لتميزه بالمساحات الداخلية والمفتوحة للاستخدام العام، بما في ذلك مساحات التعليم والبيع بالتجزئة والأنشطة الثقافية والترفيهية. كما حصل «بيت الحكمة» على جائزة «ديزاين» (Design Awards) 2021 - عن فئة «التصميم العام - الهندسة المعمارية»، بحسبانه أفضل مشروع تصميم داخلي من بين المشاريع المرشحة للجائزة عبر فئات الهندسة المعمارية، فما حصد جائزة «ديزاين»(Design Awards) 2021 - عن فئة «العمارة العامة» لمكانته مبنى عاماً مصمماً بشكل يخدم الجمهور أو المجتمع من خلال العروض التعليمية والثقافية والمجتمعية التي يقدمها.

مكانة ثقافية

وقالت مروة عبيد العقروبي، مديرة بيت الحكمة: «إن حصول بيت الحكمة على 3 جوائز في مجال التصميم الخارجي والداخلي وفن العمارة يؤكد المكانة الثقافية والاجتماعية التنموية العالية التي يجسدها بيت الحكمة، بوصفه يجمع بين جمال التصميم وفرادة الأفكار العمرانية والقيم الثقافية والتراثية والحداثة في الوقت ذاته، ما جعله واحداً من أجمل الصروح الثقافية في المنطقة والعالم».ومن جهتها، قالت خولة الهاشمي، مديرة المشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تعكس هذه الجائزة المرموقة على مستوى المنطقة، التزام (شروق) تطوير وجهات ثقافية ومجتمعية تشكل منارة تفخر بها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة».