«أسبوع الساعات» ابتكار وأناقة بتوقيت دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، سيشهد أسبوع الساعات دبي لقاء أبرز أسماء عالم صناعة الساعات العالمية في النسخة الخامسة من الحدث - في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2021. وكان قد تم تأسيس الفعالية في عام 2015 من قبل أحمد صديقي وأولاده، وتُعد أكبر حدث غير تجاري في مجال صناعة الساعات في الشرق الأوسط، إذ تستقبل أكثر من 45 علامة تجارية رائدة وهو أكبر عدد مشارك في تاريخ الفعالية حتى اليوم. ومن الذين تضمهم قائمة العلامات التجارية المشاركة (من صانعي الساعات): أرمين ستروم، وبوريغارد، وبيل آند روس، وبوفيه، وبريتلينغ، وبولغري، وكريستوف كلاريه، وكرونو سويس، وكوروم، وتسابيك، ودي بيتون، وإف بي جورن، وفريدريك كونستانت، وجينوس، وجيرارد بيريغو، وجي أو إس، وغروبل فورسيه، وإتش موزر آند سي، وجابك آند كو، وكونستانتين تشايكن، ولورينت فيرير، ولويس إرارد، ولويس مونيه، ولودوفيك بالوارد، وإم بي آند إف، ومايسترسينجر، ومونت بلانك، ومونترس كي إف، وموريتز غروسمان، ونوركاين، وأوريس، وبورنل، وريبيليون، وريسيرفوار.

وقالت هند عبدالحميد صديقي، المديرة العامة لأسبوع الساعات دبي على الحدث: تتضح أهمية فعالية أسبوع الساعات دبي الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، من أجل الصناعة والاقتصاد. وسيشهد هذا العام النسخة الأكثر تشويقاً، إذ نستمر في التطور ودفع الابتكار إلى الأمام في صناعة الساعات. ونتطلع لنلتقي في لحظة من الوقت مجدداً مع مجتمعنا المحلي والعالمي لنحتفي بالنسخة الخامسة من الفعالية ويوبيل الإمارات الذهبي معاً. نتطلع إلى استقبال جميع الزائرين: من مقتني الساعات إلى محبي اكتشاف كل جديد إلى الشباب - الذين يمكنهم جميعاً المشاركة في البرنامج الغني. وتابعت : تتقاطع شراكاتنا المستمرة مع العديد من الصناعات. جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية الرائدة للساعات والمتحدثين البارزين والضيوف من جميع أنحاء العالم، نقدم في الحدث مساحات ترفيهية ومطاعم دولية إذ يتمثل هدفنا بإنشاء حدث تعليمي غني بالتجارب المتكاملة. ويعد أسبوع الساعات دبي تجربة شاملة تؤثر في تطور صناعة الساعات العالمية بمدينة تعطي الأولوية للثقافة والابتكار.