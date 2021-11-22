فعاليات ثرية بمفردات ثقافات العالم في دبي بموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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كشف «سكي دبي»، عن برنامجه الموسمي الساحر، والذي يتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الاحتفالات المفضلة والخاصة بموسم الأعياد وبعض الإضافات الجديدة المتميزة.

ويشكل «سكي دبي»، للأشخاص الذين يحلمون بقضاء عيد ميلاد أبيض على الثلج، الوجهة الأساسية، إذ يوفر للزوار فرصة فريدة من نوعها، لتحقيق تجربة موسم الأعياد المليء بالثلج. كما يمكن للعائلات التقاط الصور المتميزة داخل أرض العجائب الشتوية، محاطين بالأشجار الساحرة والأضواء المتلألئة والديكورات المبهرة.

وسيزور سانتا كلوز/ بابا نويل المدينة، حيث ستتاح الفرصة أمام الزوار للقاء الرجل الأبيض وأقزامه المرحين في مغارته الخاصة وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 25 ديسمبر. وتشكل فعالية «لقاء وتحية سانتا» Santa Meet & Greet مقابل (125 درهماً للتذكرة)، الطريقة الأمثل للشباب والصغار، للاستمتاع بأجواء عيد الميلاد، إذ يمكنهم الحصول على حقيبة من الهدايا الاحتفالية وشوكولاته ساخنة متميزة وصورة لتجسيد هذه اللحظات الخاصة. وهل هناك طريقة أفضل لبدء يومك من المشاركة في «فطور مع سانتا» Breakfast with Santa مقابل (95 درهماً للتذكرة)، وهي فعالية تقام هذا العام المرة الأولى، وتمنح العائلات فرصة الاستمتاع بصباح ساحر وتحقيق ذكريات خالدة؟ كل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت صباحاً من 8:00 حتى 10:00، في الفترة الممتدة من 1 إلى 24 ديسمبر، يمكن للزوار لقاء سانتا وأقزامه والتحدث معهم والاستمتاع بمأكولات الأعياد المتميزة مثل فطائر البانكيك والشوكولاته الساخنة. وتشمل كل تذكرة وجبة فطور واحدة ومشروباً واحداً، يمكن اختيارها من قائمة الطعام الواسعة والمتنوعة، بالإضافة إلى صورة تذكارية.