«المعرض الذهبي لفناني الإمارات 50 * 50».. نحت وتشكيل في «العويس»

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لقيام دولة الإمارات، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، معرضاً فنياً كبيراً، بعنوان «المعرض الذهبي لفناني الإمارات 50 * 50»، والذي يشارك فيه 50 فناناً إماراتياً، يبدعون في حقول الرسم والتشكيل والنحت والتصوير والتكوين، وغيرها من طرق التعبير، التي تؤكد مسيرة الفن في الإمارات خلال نصف قرن، كما تنظم المؤسسة، ندوة موسعة عن الفن في الإمارات، يشارك فيها عدد من الفنانين والنقاد، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، في قاعة المعارض الكبرى، في مبنى مؤسسة العويس الثقافية، بشارع الرقة بدبي.

ومن المشاركين في المعرض: كل من علي العبدان - محمد الاستاد - خلود الجابري- د. نجاة مكي- عبد الرحيم سالم- د. محمد يوسف- محمود الرمحي- منى الخاجة - فاطمة لوتاه - عبد القادر الريس - حسين الشريف - عبد الرحمن زينل - أحمد الأنصاري –- محمد مندي - الشيخة اليازية آل نهيان - إبراهيم العوضي - سلامة المزروعي - سلمى المري - آمنة الفلاسي - فاطمة الحمادي – سعود الظاهري - خولة درويش - سالم الجنيبي - سمية الريس - د. كريمة الشوملي - عزة القبيسي - سوسن خميس - محمد القصاب - خليل عبد الواجد - بدر عباس - سالم جوهر - علي بن ثالث - جاسم العوضي .

ويأتي هذا المعرض العملاق، احتفاء بالحركة الفنية الإماراتية.

وعلى هامش المعرض، تُنظم ندوة تشكيلية تناقش (الفن التشكيلي الإماراتي في نصف قرن)، يشارك فيها كل من سلمى المري وعلي العبدان ومحمد الاستاد، ويديرها الفنان إحسان الخطيب.