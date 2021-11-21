عبدالله بن زايد: «فن أبوظبي» منارة فنية وثقافية رائدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن معرض «فن أبوظبي» بات منارة فنية وثقافية رائدة. جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض في نسخته الـ(13)، والمقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إذ يستمر حتى يوم غد في منارة السعديات بأبوظبي. ورافق سموه في الزيارة محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وقام سموه بجولة في أروقة المعرض واطلع على الأعمال الفنية المتنوعة التي يزخر بها، إذ يشهد مشاركة 49 قاعة عرض من 19 دولة وبحضور 190 فناناً من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة واسعة

وأشاد سموه بحجم المشاركة الواسعة في المعرض الذي تحتضن نسخته في هذا العام 14 قاعة عرض جديدة بمشاركة أعمال من كولومبيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وإيران وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على التجارب الفنية الفريدة التي يزخر بها المعرض ومنها برنامج «فنون الأداء» وبرنامج «آفاق: الفنانون الناشئون».. مؤكداً أن الفنون المرآة التي تبرز الوجه الحضاري للدولة وتعكس قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمعنا.

دعم المواهب

وأشار سموه إلى أن معرض «فن أبوظبي» بات اليوم منارة فنية وثقافية رائدة.. مشيداً بالدور المهم الذي يقوم به في رعاية ودعم المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات.

يشار إلى أن «فن أبوظبي» يركز على تنظيم برنامج فنون منوع يشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها ويؤدي دوراً جوهرياً في رعاية ودعم الفنانين الصاعدين كما يشكل حلقة وصل بين المعارض من شتى بقاع العالم.