«الجِمرق2» عبر إذاعة الأولى كل يوم أحد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمارك دبي بالتعاون مع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الجزء الثاني من برنامج «الجمرق»، وذلك دعماً لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، واستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى. ويُذاع البرنامج على إذاعة الأولى: تردد 107.4 اف ام، باللهجة المحلية، كل يوم أحد من الساعة الرابعة وحتى الخامسة عصراً، إذ يشمل حلقات مخصصة لعدد من الشركاء الاستراتيجيين لجمارك دبي.

وجرى تسجيل البرنامج وإعداده داخل استوديوهات إذاعة الأولى، ويقدمه خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي. وستتم إذاعة البرنامج أيضاً عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

قيمة

وقال عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يأتي الجزء الثاني من برنامج «الجِمرق» بالتعاون بين جمارك دبي وإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من البرامج الإذاعية المهمة نتيجة للانتشار الواسع الذي حققه الجزء الأول وصداه الإذاعي، لاسيما أن البرنامج استهدف فئات مختلفة في المجتمع وركز على قضايا محورية تختص بحماية المجتمع من المخاطر، لا سيما مخاطر المخدرات والبضائع الضارة بالمجتمع سواء كانت بضائع مقلدة أو السلاح الأبيض أو منتجات النباتات والحيوانات المعرضة للانقراض.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تكمن أهمية برنامج «الجمرق» في دعمه للثقافة الجمركية وتوعية أفراد المجتمع، بشكل مفصل إذ يتناول أفكاراً وموضوعات مختلفة نوعاً ما عن الموضوعات العامة، وهذا ما دعم فكرة البرنامج في تطرقه للأفكار الجديدة والمميزة، مثمناً التعاون مع جمارك دبي كشريك استراتيجي مهم.

رسائل ودعم

وقال خليل صقر بن غريب: جاء إطلاق الجزء الثاني من البرنامج في هذا الوقت لما حققه الجزء الأول من نجاح منقطع النظير، وكذلك للتأكيد على الإنجازات التي روج لها البرنامج، وذلك لدعم الاحتفال بالإنجازات التي نُحققها في الإمارات، مع صياغة رسائل جديدة للمستقبل، لاستقبال الخمسين عاماً المقبلة بإنجازات ثقافية ومعرفية وإبداعية في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي: يبلغ عدد حلقات الجزء الثاني من البرنامج 12 حلقة، شارك فيها 12 ضيفاً متخصصاً في مجالات مختلفة، حيث نتحدث عن إسهامات العمل الجمركي، والمبادرات التي نفذتها الجمارك وحققت من خلالها إنجازات كبيرة، مما كان لها الأثر البالغ، لتكون الدائرة مساهمة وبشكل قوي في الخمسين عاماً المقبلة وأيضاً لدعم ريادة دولة الإمارات لمئويتها 2071.