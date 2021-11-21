«سديم رأس الحصان» أفضل صورة فلكية في العالم من أبوظبي

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اختارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورة «سديم رأس الحصان»، للمصور اللبناني «وسام أيوب»، أفضلَ صورةٍ فلكيةٍ في العالم ليوم 3 نوفمبر الجاري. وتم تصوير «سديم رأس الحصان» من صحراء أبوظبي في الإمارات، واستغرق التقاطها العمل ليلتين كاملتين إلى جانب ثلاثة أيام لعمليات المعالجة الفنية. وبحسب المصور الفلكي «وسام أيوب» فإن ما ميَّز الصورة كمية التفاصيل الظاهرة في اللقطة وطبيعة الألوان، مُشدِّداً أن ذلك ليس بالمهمة السهلة.

وكانت الصورة ضمن باقة الصور الفضائية المنشورة على منصات «هيبا» الاجتماعية في زاويةٍ بعنوان Deep Space في أكتوبر الماضي، وحازت إعجاب الجمهور وتفاعله. وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد استخدم «أيوب» معدّات تصويره الشخصية المُكوَّنة من تلسكوب وحامل وكاميرا تصوير فلكي، هذا إلى جانب فلاتر خاصة. واختيرت الصورة ذاتها أيضاً أفضلَ صورةٍ فلكيةٍ في العالم من أشهر موقع للصور الفلكية في العالم Astrobin ليوم 28 أكتوبر الفائت. وقد سبق لـ«ناسا» أن اختارت في مناسبتين سابقتين، في أكتوبر 2020 ومارس 2021، صوراً لـ«أيوب» أفضلَ صورةٍ فلكية. ويمتلك «أيوب» سجلاً مملوءاً بالصور الفضائية من سُدُمٍ ومجرّاتٍ وكواكب، وتستغرق منه جهداً وتركيزاً كبيرين لإظهارها في حلةٍ مدهشةٍ ومتميزة أثارت إعجاباً واسعاً على الصعيد الدولي.

وقد فاز «وسام أيوب» بعددٍ من الجوائز العالمية الأخرى ومنها جائزة (أفضل صورة لليوم 19 أكتوبر 2020) من موقع «أستروبن الشهير» «AstroBin» المتخصص بالصور الفضائية. كما نال جائزة (أفضل صورة للأسبوع 19 أكتوبر 2020) من موقع الشركة الخاصة لتصنيع كاميرات تليسكوب «ZWO Astronomy Cameras».

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