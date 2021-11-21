القرية العالمية تستهل موسم حفلاتها بأمسية أصيل هميم

المصدر: دبي- البيان

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استمتع الآلاف من ضيوف القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بأولى حفلات الموسم السادس والعشرين، التي أحيتها النجمة العراقية الشابة أصيل هميم، على المسرح الرئيس ليلة الجمعة 19 نوفمبر، وقدّمت أصيل هميم باقة من أجمل أغانيها، التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل «شكد حلو» و«خلك بحر» و«سر الحياة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي رددّ معها أغنياتها في أجواء من الحماس والفرح، ويعتبر حفل أصيل هميم في القرية العالمية باكورة الحفلات، التي ستقدمها الوجهة العائلية الرائدة لضيوفها خلال الموسم، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشهدت القرية العالمية، أول من أمس، إقبالاً لافتاً من معجبي النجمة أصيل هميم، الذين سارعوا بالحصول على أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة مجاناً، وبأعداد محدودة للراغبين بالحضور، ضمن سياسات الحفلات الجديدة، التي تتبعها لضمان تطبيق أعلى معايير الراحة للضيوف أثناء جلوسهم أمام المسرح.