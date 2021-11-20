عبدالله بن زايد يزور معرض "فن أبوظبي"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معرض "فن أبوظبي" في نسخته الـ "13" والمقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ويستمر حتى يوم غد في منارة السعديات بأبوظبي.

رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض واطلع على الأعمال الفنية المتنوعة التي يزخر بها حيث يشهد مشاركة 49 صالة عرض من 19 دولة وبحضور 190 فنانا من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد سموه بحجم المشاركة الواسعة في المعرض الذي تحتضن نسخته في هذا العام 14 صالة عرض جديدة بمشاركة أعمال من كولومبيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وإيران وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما اطلع سموه على التجارب الفنية الفريدة التي يزخر بها المعرض ومنها برنامج "فنون الأداء" وبرنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" ..مؤكدا أن الفنون هي المرآة التي تبرز الوجه الحضاري للدولة وتعكس قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمعنا.

وأشار سموه إلى أن معرض "فن أبوظبي" بات اليوم منارة فنية وثقافية رائدة ..مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به في رعاية ودعم المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات.

يشار إلى أن "فن أبوظبي" يركز على تنظيم برنامج فنون منوع يشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها ويؤدي دورا جوهريا في رعاية ودعم الفنانين الصاعدين كما يشكل حلقة وصل بين المعارض من شتى بقاع العالم بما يدعم المشهد الفني المحلي والعالمي.