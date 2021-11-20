مهرجان دبي لمسرح الشباب ينطلق مع الأصالة والإبداع

المصدر: (دبي- البيان)

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أعادت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ألق الفنون المسرحية إلى خشبات المسرح الواقعية مع إطلاق نسخة 2021 من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» على مسرح «المسرح للجميع» في مول الإمارات بدبي.

والذي تستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري. حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»، وفاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة، إلى جانب الفنانين من الإماراتيين والمقيمين، وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين وعاشقي المسرح.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلته كلمة «دبي للثقافة» التي أكد فيها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش على النكهة الخاصة للمهرجان هذا العام لتزامنه مع احتفال الدولة بعامها الخمسين، ولاستعادته حلته الحضورية على المسارح من جديد.

وقال: «ليس أجمل من أن تحتفل هيئة الثقافة والفنون في دبي مع جمهورها اليوم بافتتاح هذه الدورة الجديدة من المهرجان، الذي طال انتظارنا له، ونحن على بعد أسبوعين فقط من انطلاق احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2021.

بمشاعر الفرح والفخر، نفتح أبواباً جديدة لكل مبدع وفنان ومثقف كي يسهموا بفكرهم ورسالتهم النبيلة في إلهام أبناء وبنات الوطن للسير على خطى آبائنا المؤسسين وقيادتنا الحكيمة، حاملين مشعل العطاء لتحقيق إنجازات أكثر إبهاراً في الخمسين عاماً المقبلة، وليبقى اسم الإمارات عالياً وشامخاً».

تجدد اللقاء

وأضاف خرباش: «في هذا اليوم، يتجدد لقاؤنا مع جمهورنا بنسخة استثنائية من مهرجان دبي لمسرح الشباب، حَرِصْنا على أن تتميز بمشاركة من جميع فرق المسارح الأهلية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لنؤكد التلاحم بين «دبي للثقافة» وبين تلك المسارح لإخراج دورة تكون على مستوى طموحات الإمارة وطاقاتها المسرحية، وأيضاً طموحات جمهورنا من كل أطياف المجتمع، والذي يُعَدُّ الركيزة الأساسية لتطور العمل المسرحي، وعبر تشجيعه ومتابعته تتألق مواهبنا وتبدع».

وأردف خرباش: «على مدار أسبوع كامل، ستشهد هذه الدورة اكتشاف مواهب جديدة وإبداعات مواهب سابقة، لتتنافس جميعها في تقديم عروض تمتاز بالأصالة والإبداع من حيث المضمون والإخراج، وكل عناصر العمل المسرحي، وتدخل الفرح إلى قلوب محبي المسرح من الإماراتيين والمقيمين».

وخلال حفل الافتتاح تم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم، برئاسة وليد الجلاف الزعابي وعضوية كل من الفنان علي جمال محمد أحمد يوسف، والفنان إبراهيم سالم البيرق. وتم اختيار أعضاء اللجنة من قِبَل اللجنة المنظمة للمهرجان، لما لها من خبرات طويلة في هذا المجال.

استمرار المهرجان

من جهتها، أعربت فاطمة الجلاف، عن فخرها بانطلاق هذه النسخة من المهرجان لتعيد التواصل بين الجمهور والفنانين على خشبة المسرح، مؤكدةً على أن استمرار المهرجان على مدار السنوات الماضية، ليصل إلى نسخته الثانية عشرة هذا العام يعكس نجاحه في تحفيز طاقات وإبداعات الشباب الذين يضاعفون من الثمار الإيجابية للمهرجان في كل نسخة منه. وأعادت الجلاف التأكيد على التزام دبي للثقافة بدعم المواهب المسرحية المحلية من الإمارات والمنطقة، وتعزيز البيئة الحاضنة لإبداعاتهم، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب. وتخلل حفل الافتتاح أول عرض مسرحي بعنوان «ضلع مؤنث سالم» لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والمسرح؛ وهي من تأليف الفنانة الإماراتية الشابة عبير الجمسي وإخراج الممثل والمخرج الصاعد محمد جمعة علي.