إصدارات جديدة ضمن مهرجان الأقصر للشعر العربي

المصدر: (الأقصر - البيان)

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تواصلت فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته السادسة، بافتتاح معرض «خيوط الظل» المصاحب للمهرجان بمشاركة ثلاثين فناناً من طلبة وأساتذة كلية الفنون الجميلة بالأقصر، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة.

وهذه هي الدورة الثانية من معرض «خيوط الظل» الذي يقيمه بيت الشعر بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والذي يشرف عليه الفنان الدكتور أحمد محمد سمير منسق المعرض.

كان الجمهور بعدها على موعد مع قراءات شعرية التي شارك فيها الشعراء محمد أبو الفضل بدران، حسين خلف الله، حنين عمر، محمد إسماعيل، ناهدة شبيب، وقام بتقديمها الشاعر عبيد عباس.

وواصل بيت الشعر بالأقصر نشاطاته ضمن برنامج الدورة السادسة للمهرجان، حيث تم توقيع خمسة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة في بيت الشعر بالأقصر وهم: ضياء الكيلاني ديوان «شاهد من رخام»، محمد فتحي ديوان «كَنَسرٍ على الأيام»، بهجت صميدة ديوان «على باب الروح»، النوبي عبد الراضي ديوان «عشب الليل»، محمود الكرشابي ديوان «نصوص الجبانة».