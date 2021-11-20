فعاليات مميزة تستقطب زوار اليوم الأول لمهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اليوم الأول من مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، حضوراً جماهيرياً واسعاً، للمشاركة في آلاف الفعاليات والعروض التي يستضيفها المهرجان وتناسب كل أفراد العائلة خلال الفترة من 18 نوفمبر ولغاية 1 أبريل 2022.

وتتزامن فعاليات المهرجان مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وبدأت معها خلال اليوم الأول العديد من الأنشطة الممتعة مثل الموسيقى التراثية العسكرية، التي استقطبت حضوراً لافتاً من الزوار، وعروض الدرونز المميزة بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية الكبرى التي ستضيء سماء الوثبة كل يوم جمعة عند الساعة 10 مساءً، إلى جانب فعاليات «نافورة الإمارات» التي مزجت بطريقة مبهرة بين أضوء الليزر والنار والماء، فضلاً عن العروض اللافتة للدول المشاركة، والأحياء الشعبية التي تمثل أكثر من 21 دولة حول العالم، وحديقة الزهور، وحديقة الأضواء، والعديد من العروض والأهازيج التي قدمتها الفرق الشعبية، وعروض الروبوت المتحرك ومسيرة الحضارات العالمية.