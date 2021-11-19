انطلاق فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب بدورته الـ 12

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت قبل قليل، فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب بدورته ال12، حيث أعلن عن ذلك خلال احتفالية خاصة بعنوان ( ويستمر العرض) نظمت في مسرح مول الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين والفنانين.

وأكد‎ الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال كلمته في احتفالية الافتتاح، أهمية المهرجان بدورة هذا العام وتركيزه على استقطاب عروض ومواهب من مختلف إمارات الدولة. كما أعلن عن أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان بدورة هذا العام، وهم : وليد الجلاف الزعابي ( رئيسا)، علي جمال محمد أحمد يوسف ( عضوا)، إبراهيم سالم البيرق ( عضوا).

واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض مسرحي لجمعية دبا الحصن للثقافة بعنوان ( ضلع مؤنث سالم).