زكي نسيبة يفتتح معرض «روح» للفنون التشكيلية

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، المعرض الفني الجديد «روح»، للفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة ندى العامري، وذلك في نطاق الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين للدولة. حضر حفل افتتاح المعرض، في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي، لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وكزافييه شاتيل سفير فرنسا لدى الدولة، وسلطان الحجي رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي، وجمع كبير من محبي الفنون التشكيلية.

تقدم الفنانة الإماراتية، الدكتورة ندى العامري، من خلال المعرض، عدداً من الأعمال المستوحاة من رؤيتها، حيث يتعرف الضيوف إلى روح التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبحث عن العناصر المكونة للهوية المحلية.

يسلط معرض «روح»، الضوء على التساؤل حول بناء الروح الإماراتية، التي تصوغ الأمة، وتكون النسيج الرابط بين أفراد المجتمع، بدءاً من صورة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ممارسة الصقارة. تشير الأعمال الفنية المعروضة، لثراء وقوة الثقافة المحلية.. ومن المقرر أن يستمر المعرض لغاية 13 يناير 2022، في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي.