مهرجان أبوظبي يختتم ورشة الموسيقيين الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، اختتم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة «بينيديتي» الثقافية، فعاليات ورشة الموسيقيين الشباب، بإشراف عازفة الكمان الأشهر بين أقرانها والحائزة على «وسام الامتياز للإمبراطورية البريطانية» نيكولا بينيديتي.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ مهرجان أبوظبي يسعى إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين دور الشباب في صناعة مستقبل الوطن، ويقدّم مبادراته الهادفة إلى الاستثمار فيهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وقالت: «يُعدُّ برنامج الموسيقيين الشباب في المهرجان ركيزة هامة من ركائز استدامة تنمية جيل من الموسيقيين بإشراف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين».

وتابعت سعادتها، «نعتز بشراكتنا مع مؤسسة بينيديتي الثقافية، ونيكولا بينيديتي، عازفة الكمان العالمية الحائزة على وسام الامتياز للإمبراطورية البريطانية، لما توفره هذه الشراكة من فرص تدريب وإلهام ودروس متقدمة لموسيقيي المستقبل من الشباب الإماراتي الموهوب».

وعن هذا التعاون، قالت نيكولا بينيديتي، «سعيدة بالتعاون مجدداً مع مهرجان أبوظبي، في هذا المشروع الذي ركز على شباب الموسيقيين وتبني مواهبهم وطموحاتهم، من خلال تعزيز وصقل خبراتهم وأحلامهم، بما يسهم في صنع كوادر فنية موسيقية جديدة تشارك بقوة في الحفاظ على مكتسبات الحضارة الإنسانية من الفن والموسيقى».