«سلامتك» يعود للظهور على قنوات «دبي للإعلام»

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعّ سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة الخليجي ضمن مشاركة المجلس في معرض إكسبو 2020 دبي، أمس، اتفاقية تعاون إعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام ممثلة براشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات وقطاع الإذاعة والتلفزيون.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وإشهار المحتوى التوعوي الخاص بمجلس الصحة الخليجي، وذلك من خلال بث المحتويات التوعوية عبر المحطات التليفزيونية لمؤسسة دبي للإعلام، إضافةً إلى التعاون في مجال التوعية الصحية من خلال عدة وسائل وآليات من أهمها: عرض حلقات برنامج «سلامتك» الحديثة على قناة نور دبي وقناة سما دبي، وعرض حلقات برنامج «سلامتك» القديمة على قناة دبي زمان، والترويج الرقمي لبرنامج سلامتك، وإعادة نشر بودكاست «سلامتك» عبر إذاعة نور دبي. الجدير بالذكر بأن الاتفاقية مدتها عام ميلادي من تاريخ التوقيع ويتم تجديدها باتفاق الطرفين.

هذا ويعتبر برنامج سلامتك من أهم البرامج التوعوية الهادفة التي تسعى لتسليط الضوء على أهم السلوكيات الصحية للجسد والعقل للحفاظ عليها، وذلك بطرح بسيط يتقبله جميع الفئات العمرية، انطلقت أولى حلقاته عام 1980م، حيث كان له متابعة كبيرة من داخل البيت الخليجي على وجه الخصوص والعربي على وجه العموم، حيث كان له أثر كبير في الوعي الصحي لكل أسرة في المجتمع، قام بأداء الأدوار نخبة من الفنانين والفنانات في الخليج والوطن العربي خلال تلك الفترة.

ومن خلاله يسعى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي يعتبر منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الدول الأعضاء من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه. والمجلس منظمة ذات مكانة إقليمية عالمية مرموقة، لها دور محوري، تسهم بفاعلية في دفع مسيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصحة المستدامة.