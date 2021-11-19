الفجيرة للفنون الجميلة تطلق مسابقة فن الخط العربي

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، في نسختها الثانية، والتي تنظمها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك للفئات العمرية كافة، من داخل وخارج الدولة.

وحددت إدارة الأكاديمية، آخر موعد لإرسال لوحات الخط العربي المشاركة في المسابقة، في الأول من مايو عام 2022، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 16 مايو 2022، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز الخطاطين في الوطن العربي والعالم.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: إن مسابقة الفجيرة لفن الخط العربي، تلقى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى، حيث اتبعت المعايير الدولية في استقطاب الخطاطين، من الأعمار كافة، وانتقاء اللوحات الفائزة، من خلال لجنة تحكيم عالية المهنية.

وأكد الحفيتي، أهمية نشر فن الخط العربي، الذي يقترن بهويتنا العربية، وإيلائه الاهتمام اللازم، من خلال طرح المبادرات والمسابقات النوعية، لافتاً إلى أن الخط العربي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة العربية، وبالفنّ المتجدد، والإرث الحضاري للدول.